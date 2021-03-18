雲品溫泉酒店繼食住幸也、峰騎雲遊等住房專案後，為了讓國旅旅客每次到訪日月潭都能有全新的感受，今年首季於3月到5月份融入日月潭在地的紅茶特色，推出「水色茶香」系列活動，以茶為主題供旅客進行旅遊體驗，更在丹彤西餐廳、雲月舫SKY LOUNGE、彩雲軒鐵板燒推出期間限定茶香料理，也規劃館內外行程讓顧客走訪紅茶廠、製作紅茶雞蛋糕，讓玩了台灣一整年的國人能夠更細膩的感受日月潭在地特色，也讓旅行更接地氣。

日月潭地區盛產紅茶，是台灣十分重要的茶葉產地之一，擁有地形多變的先天條件優勢，加上適宜的年均溫及穩定的濕度，讓魚池鄉成為紅茶生產紮根的溫床，每年外銷逾2000噸，甚至超過烏龍茶和綠茶，高居各茶種之冠，直到今日，日月潭地區仍是台灣唯一種植阿薩姆紅茶的產地。

雲品溫泉酒店本季所推出的水色茶香系列活動，在飯店頂樓可坐擁270度日月潭美景的雲月舫Sky Lounge推出了加入台灣茶湯所調製而成的「TEA SHOT」特調飲品，是本季最吸睛的主打，精心製作的6款茶製特調，有著清爽、柔順的口感，尾韻還會飄散出回甘茶香，甚至還運用了當季在地的水果，無論是在午後夕陽西下時亦或是迷濛的宵夜時段，點上一組特調，享受潭邊自在的微醺時刻。

此外，在料理上雲品也選用南投地區茶品以茶入菜，丹彤西餐廳供應多款茶香料理：深受大小朋友喜愛的主廚特製水果蛋糕，加入富含柑橘風味的伯爵茶，口感鬆軟，香氣迷人；日式散壽司也特別加入主廚私房秘方茶醋，是其他地方品嘗不到的獨家口味；還有使用普洱茶葉歷經數時，悶蒸而成的豬小排，撲鼻而來的香氣、入口即化的軟嫩豬肉，令人回味無窮。

米其林三星主廚陳偉強師傅主理的KEN CAN by Ken Chan中餐廳也增加南投在地茶款供顧客選擇佐餐；深受饕客好評的彩雲軒鐵板料理也針對本季活動運用台茶八號推出「雲霧八號小羔羊」，澳洲自然放牧小羔羊，略煎上色外酥內嫩油脂噴香，結合在地永續經營理念，嚴選魚池一心二葉阿薩姆紅茶葉薰香、蔗糖提味，是一道富有茶味清香又能嘗到小羔羊酥嫩甘甜肉質的料理，期間限定是饕客絕不能錯過的好滋味。

除了餐點之外，在活動遊程中也加入紅茶元素，入住雲品的客人，可報名參加雲品趣旅行，搭乘雲品巴士前往日月潭在地觀光紅茶場，在散發日式風韻的建築中，一窺傳統製茶萎凋、揉捻、發酵、烘焙...等程序，瞭解紅茶從產地到餐桌的過程，旅程中還能一嚐紅茶茶葉蛋及品茗體驗，實際品茶分辨不同的茶葉品種所散發出不同的香氣；若想留在館內參加活動，在雲品名人坡廣場也推出免費DIY活動，親手烘烤製作一份具有濃厚茶香的紅茶雞蛋糕，以互動體驗的方式，感受日月潭紅茶之鄉的魅力。

(中時 )