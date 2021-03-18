林姓男子從孫姪女8歲時就開始性侵，孫姪女搬家後仍未停止犯行，直到孫姪女12歲時全案曝光，總共性侵23次。台北地院審理期間，林男認罪，合議庭依23次對未滿14歲女子為性交罪，判應執行15年有期徒刑，可上訴。

判決指出，林男2014年5月間就開始對只有8歲孫姪女下手，犯行持續到2018年5月才結束，總共性侵23次。一開始，林男利用與孫姪女同住在新北市的機會，猥褻、指侵3次，後來食髓知味更加大膽，直接插入生殖器性交13次。

2018年6月間，孫姪女隨著父親搬家到台北市，林男仍未停止犯行，趁著孫姪女父親外出之際，多次到新住處找孫姪女，共性交7次得逞。

法院審理期間，林男聲請解除限制出境、出海，合議庭認為他犯罪嫌疑重大，所犯罪名刑責甚重，且他自承在美國社會福利部門辦理退休，每月可領299美元，有美國綠卡，還曾向親友表示：「幫我送回到美國，免得關在監獄內。」足認有逃亡能力及動機，裁定駁回。

檢方起訴林男，認為23次犯行屬接續犯，建請法院論以一罪，但合議庭認為，林男每次犯行間隔至少1個月以上，且地點也有不同，應各別論罪。審酌林男未妥適關愛、照顧晚輩，反而為逞私慾性侵孫姪女23次，嚴重戕害孫姪女身心健康，3次指侵各判刑4年，20次性交各判刑4年6月，應執行有期徒刑15年。

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(中時 )