趕搭「鮭魚之亂」熱潮，金門縣畜產試驗所今天也推出免費方案，只要名字中有與「鮮奶牛乳」同音字者，就請吃免費冰棒或鮮乳，首日已有人搶先品嘗，預期在24日截止之前，還會吸引更多鄉親來到。
縣畜試所今天在網路平台大打「每每讓人尋找的好味道，這次讓我們找尋您」的宣傳，為該所一直廣受歡迎的鮮奶冰棒和鮮奶，做搶搭「時尚」、「流行」風潮的強力推銷，希望趁這一股「鮭魚」熱潮，創下更可觀的營業成果。
課長張之維說明，自今天起至24日為止，只要姓名中有「鮮」、「奶」、「牛」、「乳」同音或同字者，就送好吃的產品。同音1字送免費冰棒5枝，同字1字送免費青草地牛奶1罐，同字2字就送免費青草地牛奶1箱共16罐。
今天下午，在金寧鄉工作的林韻汝看到網路貼文，發現自己的名字有1字同音，專程到畜試所「領獎」，沒想到還拔得頭籌，讓她更是開心。
該所打出「我不知道鮭魚在哪裡迴流，但是在青草地品嘗鮮奶冰棒的好滋味」全新廣告，預期隨著消息的逐漸傳開，明天以後將有更多鄉親來到，一起分享金門在地的好口味。
金門當地也有商家跟進這股熱潮，模範街口1家海鮮火鍋店就祭出全新優惠，只要名字中有「龍」、「蝦」，就送免費野生龍蝦1隻，就算只有同音字者，也可以直接半價。是否還會有其它商家會陸續跟進，成為鄉親茶餘飯後的話題。
(中時 )
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