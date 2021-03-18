金門畜產試驗所出品的青草地鮮奶，一直是廣受歡迎的好口味。（李金生攝）

趕搭「鮭魚之亂」熱潮，金門縣畜產試驗所今天也推出免費方案，只要名字中有與「鮮奶牛乳」同音字者，就請吃免費冰棒或鮮乳，首日已有人搶先品嘗，預期在24日截止之前，還會吸引更多鄉親來到。

縣畜試所今天在網路平台大打「每每讓人尋找的好味道，這次讓我們找尋您」的宣傳，為該所一直廣受歡迎的鮮奶冰棒和鮮奶，做搶搭「時尚」、「流行」風潮的強力推銷，希望趁這一股「鮭魚」熱潮，創下更可觀的營業成果。

張之維課長說明，自今天起至24日為止，只要姓名中有「鮮」、「奶」、「牛」、「乳」同音或同字者，就送好吃的產品。（李金生攝）

課長張之維說明，自今天起至24日為止，只要姓名中有「鮮」、「奶」、「牛」、「乳」同音或同字者，就送好吃的產品。同音1字送免費冰棒5枝，同字1字送免費青草地牛奶1罐，同字2字就送免費青草地牛奶1箱共16罐。

今天下午，在金寧鄉工作的林韻汝看到網路貼文，發現自己的名字有1字同音，專程到畜試所「領獎」，沒想到還拔得頭籌，讓她更是開心。

來自金寧鄉的林韻汝獲贈免費冰棒，開心自己拔得頭籌。（李金生攝）

該所打出「我不知道鮭魚在哪裡迴流，但是在青草地品嘗鮮奶冰棒的好滋味」全新廣告，預期隨著消息的逐漸傳開，明天以後將有更多鄉親來到，一起分享金門在地的好口味。

金門畜產試驗所的鮮奶工廠，最近剛重新裝潢新門面。（李金生攝）

金門當地也有商家跟進這股熱潮，模範街口1家海鮮火鍋店就祭出全新優惠，只要名字中有「龍」、「蝦」，就送免費野生龍蝦1隻，就算只有同音字者，也可以直接半價。是否還會有其它商家會陸續跟進，成為鄉親茶餘飯後的話題。

(中時 )