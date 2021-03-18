109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽3月20日、21日在台北小巨蛋進行，挑戰隊史第20冠的文化大學女籃隊，大一好手王玥媞因為2月底6強複賽最後一戰右腳受傷骨裂，為了往後籃球生涯著想會先好好休養，將無法在決賽為球隊盡一份力。

文化大學教練鄭慧芸表示，雖然也評估過是否開刀，但詢問幾位醫生意見，加上王玥媞還年輕，所以先休養看看傷勢復原狀況，也為了讓她好好康復，決賽階段忍痛讓她坐壁上觀，「玥媞自我要求高，也很自責無法在重要賽事為球隊效勞，但為了未來生涯著想，先讓傷勢完全康復比較重要。」

鄭慧芸認為，王玥媞的缺陣，代表不只少了每場平均15.1分的進攻數據，防守上同樣也是一個空缺，更需要陣中的老大姐徐玉蓮帶領學妹們一起奮戰，「期待球員在最後這階段賽事展現一整年經驗累積的成果，也希望在王玥媞缺陣下其他球員成長更多，順利拚過最後2場比賽。」

文化大學將和台灣師大爭奪冠軍賽門票，另一邊競爭冠軍賽席位的是佛光大學和世新大學，佛大一姐王竫婷複賽階段肩膀受傷，目前尚未完全康復，今天還去回診打針，雖然對手世新本季尚未吞過敗仗、是冠軍熱門之一，她鼓勵隊友從防守做起，靠團隊凝聚力奮戰本季最後2戰。

(中時 )