3月9日，新北地檢兵分多路，搜索公司分別登記在板橋與新竹的智鈊、芯道互聯兩家公司，檢方經過3年追查，這兩家公司疑是中國「比特大陸」的孫公司，3年來在台灣至少挖角超過200位台積電、聯發科的工程師，甚至可能竊取製程技術……。

當台灣還沉浸在護國神山的光環，對半導體產業的全球競爭力信心滿滿之際，其實，它早就被啃食於不知不覺中。

不只比特大陸，有多少中國IC設計公司早就在台灣埋伏多年？

徵才網洩「陸半導體台灣地圖」

手機公司廣徵設計工程師 意圖何在？

「徵求類比IC設計工程師4人、射頻IC設計工程師2人、光電類比IC工程師2人、Driver類比IC工程師2人……。」光是在人力銀行網站上，這家公司去年底公開徵求「IC設計工程師」相關的人數，就將近30人之多。如果不說，你一定以為這是一家IC設計公司在徵才，而且從徵求人數與類型研判，公司規模絕對不在小型。

答案公布，這家公司名叫「訊崴技術」，光聽名字或許很陌生，也不是台灣知名上市櫃IC設計公司，究竟這家瘋求IC設計人才的公司是何方神聖？其實，訊崴正是中國手機品牌華為在台灣的「代理商」，與華為之間的真正關係，曖昧迷離。

根據了解，訊崴正式在台掛牌營業10多年來，因為員工人數不斷擴增，搬了好幾次家，一開始是在台北市敦化南路二段上的敦南摩天大樓裡，之後才搬到內湖洲子街的辦公大樓，也是現在公司正式的登記地址；後來又因為雇用人數愈來愈多，辦公室不夠用，又在新竹竹北的「台元科技園區」租用更大的辦公室，才夠塞進所有員工。

走進台元科技園區，從外觀上完全看不出異樣，但這些年來爆出的幾樁中資竊密案，此處卻是重要場景。例如辦公室就在訊崴樓上的「竑遨科技」，負責人曾世偉曾在2016年被新竹地檢署以「還在聯詠上班時，就率領3名員工，以多次少量方式，將重大營業祕密洩漏給上海明遨科技，換取該公司總經理職務和2倍薪資」等，被檢方在2019年將4人提起公訴。

前智原團隊為華為海思效命

威脅台灣競爭力 當年領頭深感不安

根據本刊透過管道取得非官方的統計，過去5年內國內IC設計公司的現況，台灣境內新登記成立的IC設計公司大約60到100家，其中，資金直接或間接來自中國而在台成立研發團隊者，至少超過50家。

據科技界資深人士轉述，當年華為旗下的IC設計公司海思成立，其中最關鍵的晶片製程，就是從台灣的智原科技挖角一群工程師團隊，一步一步建立起來，如今海思的晶片水準，早就對許多台灣公司造成相當程度的威脅。

當時海思以3到5倍的薪資挖角，據了解這群團隊的某位領頭人物，為海思效忠了9年之後，已經在前年回到台灣，如今年齡大約55歲，但已經賺走至少等於在台灣服務30年的薪水，足以退休。然而，根據其身邊友人轉述，「他心中非常不安，覺得自己賣了台灣。」

「話說回來，人才與技術的國際競爭，本來就是業界常態；就我所知，台灣也是透過學習他國的技術才慢慢建立起競爭力，這樣的過程無可厚非。」難得接受媒體採訪的訊崴總經理雍海，並不迴避「中資企業來台徵求高科技人才」的敏感問題，在他眼中，這是一個產業自由競爭的正常態勢。

對於這套「自由市場競爭」的說法，某國安單位前高層卻大表不以為然，「你不能把中國當成『一般國家』……。」他舉例，美國就曾特別針對中國的半導體產業列出一張矩陣表，「列出了6大領域、50幾種中國慣用竊取技術的方法。」

他繼續分析，根據中國《國家情報法》第七條，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作。」因此，即使公司成立合法，國內相關單位仍應匡列出「有疑慮」的公司。

如果全台都有共識，由台積電帶頭築起的「護國神山群俠」，是守護台灣的重要資產，那麼，匡列無孔不入的中資公司，再透過網路等各種管道監控滲透手法，隨時伺機行動，將是刻不容緩的國安重要議題。

深入解析中資狼爪如何伸進台灣護國群山 詳見第1265期《今周刊》。

《今周刊》第1265期

(中時新聞網)