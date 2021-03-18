東元家電18日舉行新品發表會，今年新品以「抗菌、零接觸」為主軸，東元董事長邱純枝表示，東元家電以消費者需求為依歸，去年雖有疫情影響，但東元家電的營收表現仍逆勢成長，今年新產品更針對疫後新常態增添各項功能，再加上綠色家電銷售比重已將近60％，東元家電不僅要做國產領導品牌，更要以「節能、減排、智能、自動」的永續經營為目標。

邱純枝表示，去年因疫情帶動的宅經濟，改變居家的需求，因此大型空調銷售不錯。今年新產品針對疫後情、生活新常態添各項功能，加上政府推動中小學更換冷氣，有助帶動台廠空調出貨，台商回流建廠的商機是未來耕耘重心，建廠迫切無法等待，特別是半導體、電子相關產業商用空調需求大，預期今年空調出貨量會有雙位數的成長。

東元家電指出，針對新常態的居家生活，可能要兼容工作、購物、學習、和娛樂等多重功能，東元空調提供了個人化和客製化服務，來滿足不同生活形態所需。

(工商 )