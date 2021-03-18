資誠（PwC）指出，美國國稅局於17日宣布2020年度的聯邦個人所得稅申報截止日期延長為2021年5月17日。資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，於美國聯邦與州有納稅義務的公司、信託與個人，應儘快與專業人士討論2020年度所得稅的申報、繳納與延期，以及2021年度暫繳時程事宜。

依照美國公告，聯邦個人不需進行任何申請，即會自動延長申報期間且不會產生任何利息以及罰款。若無法在上述日期前完成申報的納稅義務人，則可於5月17日前提交延期申請書，並在2021年10月15日前完成聯邦所得稅的申報。

蘇宥人指出，該項延期僅適用於美國2020年度聯邦個人所得稅申報。

若為2021年度聯邦個人所得稅第一季預繳、以及2020年度聯邦公司所得稅申報，依然維持往年的4月15日，若納稅義務人有上述相關報稅需求，仍需按時申報與繳納。

美國國稅局也呼籲納稅義務人，在申報2020年的聯邦所得稅時，儘量選擇電子申報。如果有退稅需求，建議在稅報上填寫個人帳戶資料，以加速國稅局的退款作業。

州稅方面，加州、紐約州、以及華盛頓特區，2020年度個人與公司所得稅的申報與繳納期限目前仍維4月15日，可期待部分州的個人所得稅報截止日將隨國稅局的腳步延期。德州方面，為了因應上個月發生的大風雪，國稅局宣布，在德州受災區內居住的居民、或是在德州營運的公司，其個人以及公司聯邦所得稅的申報與繳納期限延至2021年6月15日。

(工商 )