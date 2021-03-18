光學廠佳凌（4976）18日公布去年財報，每股淨損0.5元，由於財報仍呈赤字，經董事會決議不派發股利。

惟為因應充實營運資金及購置機器設備之需求，佳凌亦於董事會中同步通過擬辦現金增資，現增發行價格暫定為82至100元，約當是18日收盤價118.5元的七至八五折，預計募集資金總額為新台幣16.4-20億元，其中10％～15％將保留給員工承購，10％供公開銷售，75％～80％由原股東認購。

(工商 )