中央銀行今天理監事會決議利率連四凍，重貼現率維持1.125%的歷史低點，延續寬鬆貨幣政策，符合市場預期，不過今天加碼打炒房，重拳打擊多屋族、公司法人囤房，震撼市場。

央行今天舉行第1季理監事會，決議利率按兵不動，並上修2021年經濟成長率至4.53%，較去年底預測值上修0.85個百分點；央行總裁楊金龍直言，台灣經濟情勢呈現「V型復甦」，且無過熱疑慮。

央行樂觀展望台灣經濟前景，不過為了控管金融機構不動產授信風險，今天再度出手、加碼打炒房，以下是楊金龍在理監事會議後記者會上，回答媒體的8個關鍵問答。

問：央行將2021年台灣經濟成長率上修至4.53%，對台灣經濟情勢看法？

楊金龍答（以下簡稱答）：

答：台灣去年第3季、第4季經濟就逐漸好轉，加上疫情衝擊漸緩，全球經濟可望復甦，因此台灣今年經濟成長動能增溫，央行也上修台灣經濟成長率至4.53%，經濟情勢則從「NIKE型」調整為「V型」復甦，但是沒有過熱的情況。

問：台灣會不會有通貨膨脹疑慮？

答：今年受到油價與原物料價格回升、消費回溫等因素，央行預期台灣通膨率走揚，消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.07%與0.77%，不過通膨展望仍屬溫和。

問：美國聯準會（Fed）提到2023年之前不會升息，台灣是否跟著美國腳步，美國升息之前、台灣也不會升息？台灣升息的條件為何？

答：美國聯準會利率決策考量通膨展望、勞動市場就業以及經濟成長等因素，當然美國升息步調會影響台灣，但美國經濟情況與台灣不太一樣，而且要考量資金移動等因素，因此台灣是跟著美國升息腳步、還是比美國早或晚，這些都很難說。

至於台灣升息條件，除了通貨膨脹、經濟成長，主要國家貨幣政策、資金移動等因素也須一併考量。

問：央行加碼打炒房，是看到什麼現象？房市是否過熱？

答：央行調整選擇性信用管制措施有兩大因素，一是銀行不動產貸款增幅仍大，二是避免過多信用資源流向不動產市場，並進一步控管金融機構不動產授信風險。

至於房市是否過熱，現在回答不太出來，等內政部針對房地產情勢編制的總體指標出爐，可能會比較準確。

問：財政部推動房地合一稅2.0，央行也調整選擇性信用管制，預期成效如何？

答：從各國實證結果都可看出，稅跟選擇性信用管制的組合對抑制房價是有效的；央行這波選擇性信用管制主要針對持有多戶自然人、高價住宅以及法人，並非所有都納入管制，但是對於房價下跌的預期心理應該會起作用。

問：央行這波打炒房特別針對公司法人、加強高價住宅限制，是否看到什麼異常現象？

答：根據央行提供的補充說明，法人囤房及短期買賣交易較為明顯，內政部110年3月5日發布的統計資料顯示，109年底全國法人擁有4戶以上住宅者占擁有住宅法人的11.96%，且合計擁有住宅數占整體法人擁有數的73.55%，比率甚高。

而且法人短期交易頻繁，非不動產及營建工程業法人持有1年內即出售住宅的比率高達54.51%，因此把公司法人購置住宅貸款最高成數一律降為4成。

豪宅部分，則因高價住宅具有帶動周邊房價的外溢效應，價格波動又大，銀行承擔授信風險較高，因而調降最高貸款成數。

問：台灣可能被列為匯率操縱國，央行因應做法？

答：這不是問題，央行不怕跟美國溝通，本來就有這樣的機制。

其實央行已經準備好3說帖，根據楊金龍日前於立法院回答立委質詢時的說法，首先，台灣對美出超擴大是因為美中貿易衝突，台灣受惠於轉單效應；其次，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情帶來遠距商機，美國對台灣晶片、資通訊產品需求殷切，因此對美商品出超擴大。

第三，美國為了緩解疫情衝擊，祭出史無前例的量化寬鬆（QE）政策，金額非常龐大且四處流竄，衝擊小型經濟體的金融穩定。

問：短期內美國不會升息，台灣應該也不會升息，但資金如此寬鬆，要如何解決？

答：全球處在寬鬆貨幣環境之下，小型開放經濟體勢必受到影響，中央銀行對於過剩資金的做法，還是會用公開市場操作吸納回來。

(中央社)