機車龍頭光陽工業（KYMCO）重返電動機車市場，今日推出四款同時擁有充電版與換電版的白牌125cc等級全新智慧型電動機車，董事長柯勝峯更發下豪語，今年底前會完成1,500座換電站的建置，目標明年底前擴增至4,000座換電站，提供效能與續航力更佳的全新一代Ionex大電池，要打造全台最密集電池交換網路。

柯勝峯表示，光陽以全新的技術與創新的思維，解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代，考量充電與換電是電動機車的兩大主流能源補充方式，在市場上各自擁有特定的廠商與眾多的消費者採用，Ionex 3.0每個機種都將採充電版與換電版雙軌並行進行銷售，提供不同消費者在自身居家環境下可行的電動機車能源補充方式。

柯勝峯表示，充電與換電沒有高下之分，都是推動電動機車發展不可或缺的能源補充方式。消費者因為居住環境的不同，會需要不同的能源補充方式。只有提供多元的能源補充方式，機車產業的電動化才能全面落實。

光陽更首創Ionex「便利換電站」，解決長久以來換電站推廣所面臨的最大困境。Ionex「便利換電站」採用箱體分離式的五槽換電櫃，將總電源的需求控制在一般商業用電的規格內，不必額外申裝大電源供應。此外，壁掛式的設計不佔用土地資源，讓「便利換電站」可以輕易地在都市的大街小巷裡無所不在的建置。

根據光陽規劃，兩年內計劃完成4,000座「全國最密集電池」交換站建置，讓每個都會騎士都能體驗到最佳的換電便利性，現已經與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富達成Ionex大電池換電站建置的合作協議，今年上半年將完成500座換電站建置，年底前會完成1,500座換電站的建置，目標是在明年底前完成4,000座全國最密集電池交換網路的目標。

(中時 )