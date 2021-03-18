10年前因炫富讓中國紅十字會一蹶不振、後因開設賭場遭判刑，甫於2019年7月13日刑滿出獄的大陸網紅郭美美，再度因涉嫌販售添加違禁成分之減肥類食品，遭到上海警方逮捕，予以刑事拘留。

大陸《解放日報》旗下「上觀新聞」網18日報導，上海市浦東警方於11日，成功偵破一起生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，抓獲生產人員26歲女子曾某某，及銷售人員26歲女子周某某、30歲女子郭某某等32名犯罪嫌疑人，均已被警方依法刑事拘留。

經上觀新聞查證，警方通報提及的30歲女子郭某某，就是2019年7月13日刑滿釋放的郭美美。

郭美美本名郭美玲，別名洋洋，湖南益陽人，是中國網紅，新浪微博暱稱「郭美美 baby」。她最知名的是2011年6月「郭美美中國紅十字會事件」，當時她在實名認證為「中國紅十字會商業總經理」的新浪微博中炫富，「住大別墅，開瑪莎拉蒂」引發社會關注、爭議。公眾因此質疑中國紅十字會善款流向。

後經中紅博愛資產管理有限公司總經理翁濤與郭美美本人相繼證實與承認，郭美美所炫耀的昂貴名車名包等財富，主要來源於中紅博愛前董事王軍的私人贈與。

不過，受此事件影響，當年8月以後，中國紅十字會各地分會收到的慈善捐款銳減、信譽受到質疑。

2014年7月9日，北京市警方查獲一起網路賭球案，當場抓獲正在參與網路賭博的郭美美。北京市東城區人民法院於2015年9月11日審理認定郭美美犯開設賭場罪，判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣5萬元。郭美美於2019年7月13日刑滿出獄，服刑期間未曾減刑。

(中時 )