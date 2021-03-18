國內機車龍頭品牌光陽KYMCO今（18）日發表全面升級的iONEX 3.0電網系統，同時也推出都會時尚出行i-One、綠能全能座駕S6、重機運動街跑S7、熱血城市鋼砲S7R等四款白牌等級的電動機車，為滿足各類型買家，四款新車皆提供充電及換電版本，其中i-One即日起以新台幣62,800元起的售價正式開賣，而S6、S7與S7R則會在今年第三季上市。

針對目前電動車遭遇的四項難題，光陽均提供解決方案，圖為光陽董事長柯勝峯試乘性能新車S7R。(圖/中時新聞網攝)

針對目前市售電動機車的四個難題：「能源補充」、「換電便利性」、「售後服務」與「符合需求的車款」，光陽均提供解決方案，首先光陽認為目前市場提供的「充電」與「換電」兩種能源補充方式並無優劣或對錯之分，那為何不提供消費者自由選擇？因此包含今日發表的四款新車在內，未來光陽的電動機車均採充電/換電並行，消費者可依需求選擇所需版本，兩者售價一致。針對充電版車型，電池採月租方式銷售，單顆電池車型每月399元，雙顆電池車型每月699元；換電版的銷售則會以換電服務方式進行，換電服務費是以使用電量進行計價，搭配可全額折抵的基本費。換電版的換電服務資費方案有三種：299型基本費每月299元，使用電量以每安時2.3元計價。499型基本費每月499元，使用電量以每安時2.0元計價。799型基本費每月799元，使用電量以每安時1.7元計價。單顆電池車型i-One的車主可選擇299、499、 799型，雙顆電池車型S6、S7、S7R則可搭配499、799型。

光陽提供充／換並行方案，消費者可依需求選擇所需車型版本，不影響售價。(圖/中時新聞網攝)

而針對換電方案，根據光陽所做的調查，消費者最在意的是換到的電池是否滿電以及換電站的距離，光陽最新的iONEX 3.0系統首創箱體分離式的5槽便利換電站，除了佔用空間較小外，電力來源也不需要特地申裝大電源，只需一般商業用電即可。不只可加快建置速度，對於安裝地點也更有彈性，搭配傳統大型換電站，兩者將共組全國最密集的換電網路，光陽目前與與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富等企業達成合作協議，預計今年上半年將建置500座換電站，年底將達到1500座，目標是在明年底前完成4,000座全國最密集電池交換網路的目標。

首創5槽式便利換電站，只需一般商業用電即可建置。(圖/中時新聞網攝)

售後服務方面，光陽以創立超過半世紀的經驗，提供穩定可靠的服務品質，同時針對電動機車將會成立iONEX專屬門市，一個月內將有11家iONEX專屬門市正式開幕，年底前Ionex專屬門市將增加到50家以上，預計明年在全台各地都會有iONEX專屬門市為消費者服務。此外，透過電池交換網路的大數據分析，掌握各地換電站的使用頻率與能源負荷， 除了提供未來換電站的佈署參考，柯勝峯董事長說：「KYMCO將消費者需求擺在第一位，希望每個消費者都能安心擁有電動機車。在必要時，我們將進行銷售車輛總量控制，確保每個電動車的使用者都擁有最高的換電服務品質。」

光陽董事長柯勝峯表示：為提供最佳用車體驗，必要時將進行總量管制，在換電頻率過高的區域停售車輛。(圖/中時新聞網攝)

除了全面升級的iONEX 3.0外，本次發表會針對不同市場區隔，一口氣推出四款新車i-ONE、S6、S7、S7R，以「最得我心」為號召，讓各個族群都有一款合適的車款。其中首先上市的i-ONE為四款車型中唯一的單電池車型，以3C科技作為開發理念，以現代感的前衛造型，提供充沛的動力輸出，讓騎士在都會交通裡輕 鬆駕馭。i-One配置4.2kW動力馬達、12吋輪圈、1顆iONEX大電池，擁有90公里 的續航力，從0加速到時速50公里只要5.6秒，極速可達74公里。i-One都會版建議售價62,800元，Keyless版建議售價66,800元。

i-ONE以3C科技作為開發理念，為四款新車的入門車款，即日起即可購買。(圖/中時新聞網攝)

另外三款皆搭載雙電池，提供更大的動力與續航力，S6以全能座駕開發理念，搭載6.5kW動力馬達，由靜止加速至50km/h只需4.2秒，搭配155公里續航力，以飽滿的動力、貼心的設計，滿足騎士各種使用情境下的全方位需求，建議售價 82,800元；S7以運動街跑作為開發理念以7.2kW動力馬達搭配前13吋後12吋輪圈的運動化配置，從靜止加速到時速50公里只要3.7秒，極速可達92公里，並提供ABS版本，Keyless版售價88,800元，而ABS版則為96,800元。 S7R顧名思義為S7的性能版本，以城市鋼砲作為開發理念，與S7同樣搭載7.2kW動力馬達，並配置ETS電控兩檔自動變速系統，能以瞬間爆發的強大推力、急速攀升的馬達聲浪，讓騎士感受前所未有的操駕激情，從0加速到每小時50公里僅需3.5秒，極速每小時95公里。S7R Keyless版建議售價98,800元，ABS版建議售價106,800元。

S6為雙電池車款入門車型，滿足騎士各種使用情境下的全方位需求。(圖/中時新聞網攝)

S7R為頂級性能版本，搭載ETS二檔自動變速系統，提供前所未有的操駕激情。(圖/中時新聞網攝)

i-One規格表。(表/KYMCO提供)

S6規格表。(表/KYMCO提供)

S7規格表。(表/KYMCO提供)

S7R規格表。(表/KYMCO提供)

(中時新聞網)