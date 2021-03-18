一名老闆娘看到原PO抱怨後，就在貼文底下留言說，「你來我們店，免費幫你加培根。」(摘自爆怨公社)

知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，在活動期限內只要名字中有和「鮭魚」同音同字者，來店用餐直接免費，立刻引爆年輕族群改名潮，上演「鮭魚之亂」。不過，一位男子表示，名字天生就叫做「徐培根」，無奈等了34年還沒有福利。網友一看笑翻直呼，「吃多了小心洗腎」。

這2天不少民眾為了吃免費的壽司，紛紛改名叫做「鮭魚」，不過這波鮭魚之亂卻讓一位男子相當眼紅，他在《爆怨公社》上直呼，「為什麼沒有培根吃免費的福利，等了30幾年了……」。從男子身分證可看到，他的姓名真的叫做「徐培根」，馬上引起熱議。

見到真的有人叫做培根，網友紛紛表示，「真的本名，好酷」、「你爸媽取名字的時候484很想吃培根？」、「超前部署」、「失算」、「鮭魚比較貴呀」。但不少人也指出，比起鮭魚，還真的有遇過叫做培根的人，「真的叫培根的不少人」。

網友也安慰原PO說，「再等等下一個就輪到你了，一定會有企業很快就聽到你的心聲。讓你培根吃到飽。」果然，有一名老闆娘隨後就在貼文底下留言說，「你來我們店，免費幫你加培根。」但網友也警告，「免費吃培根⋯要有洗腎的心理準備」、「吃一堆培根 等著大腸癌報到吧」、「培根吃多了會致癌」、「加工食品不要吃到飽啦」。

(中時新聞網)