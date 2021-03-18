砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）18日公告2020年財報，稅後純益達5.33億元，年增3.6％，每股盈餘（EPS）達2.88元，刷新歷史新高紀錄，董事會決議配發現金股利2.59元，同創歷史新高。扣除提出10％為法定盈餘公積，配息率相當於百分百；股東會訂於6月11日舉行。

全新2020年全年營收達26.45億元，年增4.5％，締造歷史新猷，主要推手來自5G PA（功率放大器）與WiFi兩大需求的殷切；5G手機滲透率大幅提升，且一支5G手機使用的PA較4G手機多出20～60％，用量之多不言而喻。

此外，市場看好非蘋手機下半年將加速導入VCSEL（面射型雷射），這將有助全新的獲利表現，靜待ToF（飛時測距）等商機發酵。全新表示，不僅第一季旺，「第二季看起來也不會弱」，尤其是新款iPhone又即將推出，預期4月又將掀拉貨潮。

(工商 )