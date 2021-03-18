聯合國呼籲葉門內戰立即停火，但叛軍「青年運動」發言人說，沙烏地阿拉伯為首的聯軍必須先解除對葉門實施的封鎖，才可能達成停火協議。

伊朗支持的叛軍青年運動（Houthi）2014年攻陷首都沙那（Sanaa），此後與葉門政府軍交戰至今。

以沙烏地阿拉伯為首的聯軍隔年介入葉門內戰，並實施海空封鎖，以防叛軍自伊朗走私軍火，不過德黑蘭方面矢口否認前述情事。

聯合國與人權團體表示，實施封鎖阻礙基本生活所需物資與援助運入，使得數以百萬計仰賴外援續命的葉門百姓處於岌岌可危險境。

青年運動發言人阿布杜薩蘭（Mohammed Abdulsalam）接受半島電視台（Al Jazeera）訪問表示：「大家要求我們全面停火…但首階段應開放港口與機場，然後進入停止飛彈與無人機空襲的戰略停火進程，當港口與機場開放，我們就可以談判了。」

為了結束葉門內戰，美國正重新努力，不再支持沙烏地聯軍在葉門發動的攻勢，消息來源告訴法新社，美國的葉門特使蘭德金（Timothy Lenderking）上月曾在阿曼與青年運動的代表面對面會晤。

(中央社)