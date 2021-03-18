連鎖壽司品牌「壽司郎」推出姓名諧音優惠哏活動，全台各地掀起改名潮，不少年輕人都將鮭魚2字加入名字中，引發各界討論。資深媒體人黃暐瀚今(18日)也在臉書分享對於此事的看法，他說，從這件事情上面，所看到最明顯的不同，那就是「世代差異」。

「壽司郎」推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃壽司大餐，有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，即可享5折起的用餐優惠。結果活動開始後，全台有至少上百位消費者因此改名，就為了免費吃壽司，且多是20歲出頭的大學生、年輕族群。

對此，黃暐瀚在臉書寫下，一堆人跑去戶政事務所改名「鮭魚」，吃爽爽，吃飽飽，還揪團吃，吃到賺到，他不想從什麼人品道德的角度，去討論這樣的現象，畢竟中華民國規定改名可以三次，你怪他「居然為了吃免錢，改掉爸媽給你的名字！」對方還會笑你「可以改回來你是不知道？關你屁事！」

不過，黃暐瀚比較在意的是，目前所見網路上改名吃鮭的，年紀大多落在20歲上下，他們改的毅然決然，改得理直氣壯，而且顯然受到同儕的讚許，甚至羨慕；因此他說，「世代的差異」，看法截然不同，這是他從這件事情上面，所看到最明顯的不同的地方。

至於，會不會為了免費餐點改名？黃暐瀚直言，「像我這個年紀的人，叫我為了吃一頓免費日本料理，就去把爸媽給我的名字改掉？不要說吃一餐賺一萬多，就算是十萬，一百萬，我也是不可能去改的。這就是世代差異的不同，很難說，誰對誰錯。」

網友見狀後則表示，「這是價值觀的不同。但，我們要去看這鮭魚之亂後造成的影響」、「我認為要修法，戶政單位應該要限制改名後，應距離一年，始可下次再改名」、「同時也代表～台灣整體社經環境都出現狀況了」。

(中時新聞網)