為了慶祝母校百歲生日，中營國小畢業校友提供上千株蘭花，20日校慶當天及21日在校內舉辦蘭花展。（中營國小提供／劉秀芬台南傳真）

為了慶祝母校百歲生日，中營國小畢業校友提供上千株蘭花，20日校慶當天及21日在校內舉辦蘭花展。（中營國小提供／劉秀芬台南傳真）

為了慶祝母校百歲生日，中營國小10位畢業校友提供上千株蘭花，在校內舉辦蘭花展，希望藉由上萬朵盛開的蘭花，慶祝學校百歲生日，更能迎接下一個璀璨的百歲生日。

台南市中營國小20日將舉行百年校慶活動，10位畢業校友共襄盛舉，提供上千株蘭花，在校內舉辦蘭花展，希望藉由上萬朵盛開的蘭花，慶祝學校百歲生日，更能迎接下一個璀璨的百歲生日。

擔任蘭花展召集人的李定雄，是中營國小第7屆元老級校友，畢業至今69年，曾在中營國小教過書，於1998年以主任退休，後經營蘭園至今，研究蘭花培育、提攜蘭界後進不遺餘力，乃中營地區國寶級人物。

為慶祝諸營國小百年校慶，李定雄特別號召經營蘭園有成的畢業校友，共同提供超過千株蘭花，替母校校園妝點生色，增添優雅氣息及繽紛色彩。

校長沈佳蓉說，這次布展的蘭花超過1000株，連同學校原本就種植的蘭花，在校慶期間，總共有超過萬朵蘭花在學校盛開。

為豐富展覽的多樣性，校友還各自運用自己的人脈，向其他地區的蘭園借來石斛蘭、樹蘭、倒吊蘭、文心蘭、仙履蘭、嘉德麗雅蘭等不同種類蘭花，李定雄還提供自家極為珍稀的台灣原生種野生白色蝴蝶蘭「台灣阿嬤」展出，陣容媲美國際蘭展。

沈佳蓉說，校慶活動將於20日舉行，蘭展則持續到21日，歡迎各界前來中營國小觀賞蘭花，與全校師生同慶百歲生日。

(中時 )