谷小姐開心的和壽司盤們合照。(圖/谷小姐提供)

輔大正妹啖壽司郎 今挑戰200盤戰況出爐 她曝：這料理已缺貨 (谷小姐授權提供)

壽司郎推出只要名字中有鮭魚2字，即可享用免費的壽司大餐，同桌最多限定6人，而各地開始湧現改名熱潮，輔大一名正妹谷佳蔚把姓名改為「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」，更透露昨晚和母親一起去吃了6580元，今天她再和另外5名同學挑戰，起初設定目標200盤，沒想到1小時後一行人都已吃不下。事後她也透露，自己嚮往成為YouTuber，目前已開始慢慢經營自己的頻道。

谷小姐目前就讀輔仁大學景觀系四年級，她表示，衝去改名這件事母親相當支持，父親則是相當淡定，不過也沒有過多責罵。昨(17日)她和母親首度帶著新名字「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」到壽司郎挑戰，一吃就是2小時，共吃了1百多盤，花了6580元。

谷小姐曬出和愛寵「呱呱」的合影。(圖/谷小姐提供)

而今日她把握時間，和其他5名同學挑戰200盤，沒想到最後失敗收場，只吃了1百多盤花了6380元，不過今日二訪壽司郎環球店，店員告知「海膽拌麵」無法再點，進一步詢問原因，店員才告知「食材不夠」，讓她大嘆很可惜，「那個很好吃，我昨天一口氣吃了6碗」。

詢問當時店內的情況，谷小姐表示，另她印象比較深刻的是每位店員都很認真算盤數，另外，她也大推海膽拌麵和布丁，更透露昨晚海膽拌麵吃了6碗，布丁今日一次吃15顆，「布丁真的入口即化！」此外，谷小姐也說，自己很想朝Youtuber發展，目前也有慢慢經營屬於自己的頻道。

古小姐在媽媽的陪同下，到戶政事務所改名為「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」。(圖/谷小姐提供)

谷小姐也向《中時新聞網》表示，會取名為「谷佳蔚蔚餵你吃鮭魚」是因為她飼養的兔仔叫做呱呱，加上經營的Youtube頻道叫做「蔚蔚餵你吃呱」，所以才突發奇想，將呱換為這次的關鍵字鮭魚。提到打算何時把名字改回來，谷小姐笑回，「畢業前吧！」

(中時新聞網)