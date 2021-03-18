中信兄弟與博斯運動頻道合作，於今日（18日）安排「MOE SPORTS頻道運動傳播人才培育計畫」之學員至洲際棒球場參訪，包含國立體大、台灣藝術大學、台北市立大學、靜宜大學、實踐大學、銘傳大學、樹德科技大學、正修科技大學及黎明技術學院之傳播學院學生，一同觀摩職業棒球賽事之製播過程。

兄弟自去年開始，為了強化網路轉播的經營模式與加強與球迷的連結性、互動性，於網路實況影音平台「Twitch」設立球團自營之「中信兄弟官方頻道」，包含主播、球評等都是由球團安排，中信兄弟副領隊彭政閔及球探鄭凱應都是常態球評，將球團的想法以最直接的直播管道與大家互動。另外還有抽獎活動及特別來賓等，賽前「WARM UP」節目與贏球賽後「凱旋象前」節目更是廣受球迷歡迎。

為了讓收看Twitch轉播的球迷有更多的收視體驗，兄弟球團去年也將球賽製作權收回自製，擁有獨家的主播、球評、特別來賓、專屬貼圖等，為互動性最高的球團自營平台，為了未來網路轉播趨勢提前做足準備。

此次「MOE SPORTS頻道運動傳播人才培育計畫」參訪希望能讓學生學習到更多設備的操作與轉播資訊，讓未來在全中運與全大運的轉播執行上更加順利，培育更多運動傳播人才。

(中時 )