德國福斯汽車（Volkswagen）多次在記者會上表示，欲計畫挑戰特斯拉在全球電動車龍頭地位後，迄今連4日股價大漲，本周普通股上漲近50%，市值飆升至1600億美元以上，一舉超越SAP軟體公司，成德國DAX指數中最大公司，然而為何福斯追趕特斯拉的步伐越邁越大？

福斯在周三（17日）時表示，預計今年交付逾45萬輛電動汽車，達去年總產量的2倍多，而在該公司最新的目標中，預計今年銷售100萬輛電動汽車。

福斯的新型電動休旅ID.4將於本月在歐洲開始銷售，計畫不久後也將在美國和大陸展開銷售。而該公司其他幾款電動汽車和其他相關型號也將於年底前，開始在這些地區市場販售。若與預期的一樣，2025年福斯在電動汽車的銷售將處於世界領先地位。

除此之外，福斯也表示要將電動車的重要技術標準化，欲打造特斯拉和其他車廠都無法匹敵的規模。福斯於週一（15日）宣布，要在歐洲興建6座電池工廠，且擴大在歐洲、北美，以及大陸的充電基礎設施建設，還計畫重點開發統一規格電池，預計在2023年推出，並在2030年使用於8成的福斯電動車內。

瑞銀集團（UBS）分析師拆解福斯ID.3發現，得益於模組化的MEB電動車平台，其在價格上完全能與特斯拉競爭，並且擁有最佳的電池能量密度和耗能效率。更大讚，「所有傳統車推出的電動汽車產品最實在的一款」。

(中時新聞網)