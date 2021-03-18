去年７月風光啟用的彰化縣田中鎮多功能風雨球場，今傳出疑似圖利廠商索取回扣，遭廉政署調查，18日下午檢警傳訊鎮公所涉案課長及承辦課員，有民眾目睹檢警上門逮人，記者查證公所也得到證實，表示確實有遭到調查，但該工程是前鎮長向中央爭取經費，在現任鎮長竣工，因此細節無法說明，靜待司法調查。

據消息指出，是民眾檢舉該工程圖利廠商，甚至指有地方人士索取回扣，彰化地檢署也證實，確實有指揮廉政署、政風及檢調人員調查，傳訊公所承辦人員及課長，另外搜索廠商、公所、及涉案人員住處等，查扣部分資料、帳冊等證物，並將傳訊的10多名到案人員進行隔離偵訊，檢方表示後續將依法持續擴大追查偵辦。

公所則低調表示，多功能風雨球場是2017年前鎮長爭取興建，剛好在現任鎮長任內完工，田中鎮長洪麗娜也說，不清楚細節，因此無法說明。

該多功能風雨球場占地近一公頃，為多功能運動園區，包含風雨運動場、標準籃球場、羽球場、兒童足球場等，是已故前鎮長謝文賢及立委陳素月，共同向中央及縣府爭取，獲教育部體育署補助1480萬元，縣府補助372萬元所興建，2017年規畫發包，去年7月25日啟用，如今卻爆出弊案。

(中時 )