台灣5G開台將滿週年，5G手機較勁開賣，非蘋龍頭三星在旗艦機款S21銷售開出紅盤後，今日發表中階機款Galaxy A52 5G ，首次將高階機款的防水功能下放，展現十足誠意。在台灣手機新機市場缺席一年的小米，則以小米11宣示重返台灣市場，展現平價旗艦之姿，要重回性價比之王，能希望快速炒熱買氣。

三星Galaxy A52 5G支援IP67防水防塵，不論與好友外出運動玩樂，甚至下課後斜槓兼差外送，都不必擔心突遇大雨打斷行程。搭載Super AMOLED 6.5吋Ｏ極限全螢幕，並支援120Hz更新率，不僅大有看頭更流暢清晰，怎麼看都過癮。配備4,500mAh超長續航力電池及支援25W閃電快充功能，下課「FUN肆」追劇、盡情打game不斷電！

除此之外，Galaxy A52 5G搭載OIS防手震、4K影片快照、一鍵拍錄、夜間模式及多種場景智慧辨識等功能，並搭載超高解析4＋1相機鏡頭，讓使用者隨手就能拍出專業A咖美照，最高支援6,400萬超高畫素主鏡頭，校園青春生活一鍵神還原；透過1,200萬畫素超廣角鏡頭，不論踏青郊遊、家族聚會或班級聚餐，親友再多、美景再大皆可輕鬆捕捉；亦配備500萬畫素景深及微距鏡頭，不需努力就能化身攝影達人。

Galaxy A52 5G也內建多款Snapchat鏡頭濾鏡、AR貼圖及虛擬人偶，可快速拍攝各種風格影像，展現獨特style。此外，亦完整體現Galaxy生態圈，不僅能跨裝置串聯使用者的運動休閒與生活，更能隨時與好友進行音樂分享，透過各自的Galaxy Buds同步聆聽喜愛的歌曲，另亦搭載螢幕指紋辨識及Samsung Pay行動支付。

小米全新5G旗艦機「小米11」首發搭載Qualcomm Snapdragon 888 5G行動平台，擁有電影級1 億800萬像素的AI三鏡頭專業相機，更配備WQHD＋ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕、Harman Kandon音效立體雙揚聲器，支援55W有線及50W無線快充，於4月2日起全通路盛大開賣。

(中時 )