蔡總統今天中午在臉書發文，表示「民進黨一直主張停建核四，國民黨卻一直主張重啟核四。」國民黨主席江啟臣晚間在臉書發文回應，直指是「總統級錯假訊息」，並舉2006年、2014年媒體報導，強調是「民進黨蓋核四，國民黨封核四」，質疑總統打壓人民公投？讓全民參與決策對民進黨而言，很難嗎？

江啟臣指出，今天蔡總統說「民進黨一直主張停建核四，國民黨一直主張重啟核四。」這句話完全是錯誤的資訊。2006年4月27日的聯合報頭版，明確的指出「蔡英文說核四廠一定要蓋完。」2014年4月馬英九總統與江宜樺院長，共同做出「核四停工封存為下一代保留選擇權」的決定。

他說，兩件歷史事實，說明當年「民進黨蓋核四，國民黨封核四」，與蔡英文總統今日的說明完全背道而馳，總統級的錯假訊息，請問蔡總統，是記憶錯亂？還是被盜帳號？

江啟臣說，國民黨執政時期「封存核四」讓下一代保留選擇權的決定，從未改變。而人民團體自主推動的核四公投已經成案，讓核四交付公投也符合民進黨在野時長期的主張。今年8月28日公投日，人民就會用行動告訴政府答案，國民黨願意尊重全民公投的決定，遺憾蔡英文總統用政府力量，用國家機器散播錯假訊息，打壓人民的公投。難道尊重全民決定，對民進黨而言，很難嗎？

(中時 )