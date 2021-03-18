109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽3月20日、21日在台北小巨蛋進行，對手首度進軍公開男一級4強的政治大學，教頭陳子威自嘲自己是小巨蛋菜鳥，而再度晉級4強的義守大學，中鋒呂威霆將歸隊幫助「冬瓜部隊」爭取榮耀。

4強賽將和尋求3連霸的健行科大爭奪冠軍賽門票的政大，教頭陳子威已經忘了自己球員時期曾在台北小巨蛋比賽過，是2012年的SBL季後賽，更自嘲和政大許多高中就到台北小巨蛋比賽的球員相比，自己是「小巨蛋菜鳥」，由於今年決賽開放觀眾進場，為了幫助球員適應吵雜環境下如何作戰，最近的練球陳子威會把音樂音量開大到球員聽不太到彼此喊話來找感覺，也會設計一些手勢幫忙場上溝通。

而健行科大因為陣中球員去年夏天到不同培訓隊磨練，去年11月才陸續歸建，球隊本季也面臨一些磨合問題，因此吞過連敗，可以說是打進公開一級後罕見的狀況，教練劉孟竹希望透過這些考驗幫助球隊更茁壯，能在4強階段找回衛冕軍本色。

至於107學年UBA公開男一級亞軍義守大學，本季重返4強，複賽更是在先發中鋒呂威霆受傷缺陣的情況下，以被教練謝玉娟戲稱是「冬瓜部隊」的陣容爭取到4強席次，小娟姐表示近期備戰和平常差不多，望球員平常心面對最後2戰考驗，呂威霆也預計歸隊貢獻，屆時會戴護襠上陣，而球隊這次北上預計也會住義守「台北的家」—松山慈惠堂，「球員都覺得這裡裡比較順，我們也覺得有個乾淨、可以好好休息的地方就好，住宿的環境是比飯店簡單點，但我會讓球員吃得很好的。」

(中時 )