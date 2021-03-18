林心如在《我的男孩》裡曾遭嚴藝文狠甩耳光，痛罵她誘拐兒子張軒睿，這次兩人在《她們創業的那些鳥事》再度同台飆戲，彼此為同業的競爭對手。21日播出劇情，同為女創業家的林心如、嚴藝文互有競爭，沒想到在健身房巧遇，從站上跑步機拼快慢、坐在蒸氣室也要唇槍舌戰一番。

難得在螢幕上看到嚴藝文只圍著浴巾、露肩又露腿，拍攝這場的劇照師猛按快門，多到林心如忍不住笑說：「難得穿這麼少，在拍寫真集。」嚴藝文順勢擺pose給拍，引起現場一陣大笑。在健身房的戲，導演許肇任指導嚴藝文想呈現的跑步感覺，嚴藝文一度露出急促吐氣的模樣，導演形容「像海裡的鯨魚！」一旁對戲的林心如笑稱：「是在宮縮嗎？」

林心如平常有上健身房習慣，嚴藝文坦承自己很久沒運動，「所以我根本不用演，剛剛跑一下，我已經累了，直接本色演出。」談到這段連運動都想和對方競爭的劇情，嚴藝文說，創業者都要大膽、勇敢、直接，所以會去主動挑戰。她透露：「這場原本設定是要去游泳池的，我是要穿泳裝！」嚴藝文笑說，還好最後換成健身房跑步機，應該是為了觀眾的眼睛著想。

林心如、嚴藝文坐在蒸氣室也要唇槍舌戰一番。（八大電視提供）

陳意涵陪簡嫚書去試婚紗。（八大電視提供）

(中時 )