珍愛藻礁公投連署引發外界重新檢討核四重啟的必要性，蔡英文總統今天兩度在臉書發文反核四，她說，核四是危險拼裝車丶耐震標準落後丶位於危險地震帶，「基於以上的理由，我必須跟大家說，重啟核四並不可行，加速落實能源轉型才是正途」。

蔡英文今晚在臉書表示，這幾天，國民黨對核四表達了很多意見，但他們既不敢說「到底哪個縣市願意承受核四風險」，也不敢說核四到底有多不安全。「這些不敢說的話，就讓我來告訴大家」。

她說明反核四的三大理由，強調「核四是危險拼裝車」，核四是在1980年代規劃、1990年代動工，當時的設計規劃，和現在的技術已經有很大的落差。而且，前三座核電廠都是統包，只有核四不是。拼拼湊湊的施工品質，帶來很多疑慮。

蔡英文舉監察院的調查為例，2014年核四試運轉結束時，設備或組件損壞了2124個。特別要注意的是，當時核四為了勉強進行一號機的測試，從施工中的二號機挪用多達1777項設備或組件，可以說是一台拼裝車。缺料、備品不足下的拼湊，嚴重了影響核四的安全性。

她說，核四耐震標準落後，2011年福島核災過後，國際社會意識到核電廠在天災下的脆弱性，提高了耐震標準。而核四過時的設計，完全不符合新標準。

蔡英文認為，更嚴重的問題是，台灣和日本一樣位於地震帶。最近幾年，經過科學調查，核四周邊的斷層危害已被一一確認，潛在著巨大風險。況且，核四距離台北火車站只有37公里，如果發生事故，後果將不堪設想。「基於以上的理由，我必須跟大家說，重啟核四並不可行，加速落實能源轉型才是正途」。

(中時 )