日「幽靈」全面退役。

日本《岐阜新聞》報導，在日本航空自衛隊服役了半個世紀的F-4EJ「幽靈」戰機，17日於岐阜基地進行最後一次飛行，宣告這款在全球享譽盛名的經典戰機，終於完全和航空自衛隊說再見。

根據報導，隸屬於航空自衛隊飛行開發實驗團（測試聯隊）的3架F-4EJ，17日上午約9時（台灣時間17日上午8時）自岐阜基地升空，進行了約30分鐘的飛行，並在降落後，接受基地消防車的交叉水柱歡迎。飛機停妥後，地勤人員高呼：「長久以來辛苦了！」並將酒澆在戰機雷達罩上，其餘隊員們則大喊「幽靈最讚」並拍手叫好。

最後3架F-4EJ中，其一為17-8301號機，是日本1971年第一架引進的「初號機」，代表見證日本「幽靈」的最初與最後一刻，並在機身上漆有「PHANTOM FOREVER」（永遠的幽靈）字樣；其二為07-8431號機，是在1984年進行現代化升級，首架戰力大幅提升的F-4EJ改；最後一架則為47-8336號機，是飛行開發實驗團的60周年紀念塗裝機，在日本「幽靈」的服役晚年，為航空迷們留下深刻印象。

為汰換F-86F戰機，日本航空自衛隊1971年開始引進F-4E，而為避免讓鄰國感到威脅，這批F-4E取消了對地攻擊能力，故被稱為F-4EJ，最終採購量為140架F-4EJ和14架偵察版的RF-4E。在服役多年後，第一支也是最後一支操作F-4EJ的航空自衛隊301飛行隊（中隊），已在2020年11月正式向「幽靈」說再見，目前正在東北的三澤基地，接受F-35A戰機的換裝訓練。

(中時新聞網)