美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨公布最新決策依舊高唱鴿調，基準利率和購債規模維持現狀，同時調高經濟與通膨展望並下調失業率預測。儘管Fed對經濟前景樂觀，利率點狀圖有偏鷹跡象，仍暗示至少在2023年前不會升息。

Fed利率決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）結束2天例會後一致決議，聯邦基金利率繼續凍結在零水位附近，維持每月1,200億美元收購美國公債及不動產抵押貸款證券（MBS）的步調。

Fed主席鮑爾在會後記者會上指出，這些寬鬆措施「將確保貨幣政策持續給經濟強而有力的支撐，直到經濟完全復甦。」

鮑爾表示，今年通膨即便升溫，可能也是暫時現象，物價短暫上漲並不符合Fed升息門檻。而針對近來美國公債殖利率走揚引發的市場騷動，鮑爾強調Fed當前的貨幣政策立場適當，沒有理由對美債殖利率飆升做出反制。

Fed也在此次例會中發布季度經濟與通膨預測，顯然Fed官員看好美國經濟的回溫速度，會比他們數月前預測得還快。鑑於新冠疫苗接種如火如荼進行，數兆美元的財政刺激方案可望振興美國經濟，Fed調高經濟和通膨展望。

Fed預估美國今年全年國內生產毛額（GDP）成長率可達6.5％，高於去年12月例會所估的4.2％。2022和2023年的成長率預估，分別為3.3％、2.2％。

失業率方面，Fed預期今年內可望從目前的6.2％降到4.5％，相較12月例會預估的5％又再下修。至於明後兩年，料將各自續降為4.2％、3.7％。

Fed預期美國今年通膨率會升到2.4％，高過先前預估的1.8％。另外Fed最關注的核心個人消費支出（PCE）通膨率今年料升上2.2％，明年降至2％，2023年又回升到2.1％。

從Fed的利率點狀圖來看，儘管大多數決策官員認為現行近乎零的基準利率會持續至2023年，但18位FOMC成員中，有4位預測明年升息，較12月例會的1位多出3人；7位官員預期2023年會升息，也比12月例會的5人多。

(工商 )