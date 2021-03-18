聯成 (1313)通過去年財報及股利政策。受制新冠疫情衝擊，聯成去年上半年苦吞虧損，惟下半年經濟復甦，全年營運轉虧為盈，獲利21.34億元，以股本133.23億元推算，EPS1.6元。董事會決議配發現金1元；對照股價19元，現金殖利率達5.26％。

聯成108年大陸DOP供過於求，衝擊報價表現疲軟，營運苦吞虧損，每股虧損0.11元。不料，去(109)年又因新冠疫情衝擊，上半年苦吞虧損，每股虧損超越108年全年表現，達0.15元。

所幸，下半年經濟復甦，在原料成本推升、防疫需求活絡烘托下，DOP價量動能齊步攀揚，下半年獲利逐季攀揚；第三季EPS0.82元，第四季EPS進一步推進至0.95元，季增15.85％，全年營運轉虧為盈，全年獲利21.34億元，EPS1.6元。

聯成兩岸DOP年產逾200萬噸，大陸另有年產60萬噸PVC。今年DOP在2-EH（異辛醇）成本推升、需求走堅助力下，目前每噸報價1,880美元，對照1月底1,350美元，農曆年後波段漲幅達44.6％。PVC也因供需吃緊，報價大漲90美元，續創新高，突破1,300美元整數關卡，達1,380美元，今年漲幅已逾18％，支撐首季營運暢旺推進。

分析師指出，這波DOP勁揚主因為成本推升，具上下游一貫佈局的南亞收益加乘放大；聯成雖僅生產DOP，利差加乘有限，但在兩岸DOP年產逾200萬噸、大陸DOP市占領先條件，營運動能也活絡看俏。

(工商 )