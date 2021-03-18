由陳坤和周迅暌違8年聯手演出的奇幻片《侍神令》，19日將在Netflix上線播映。私下情感像哥兒們的兩人，以過去作品中「神仙情侶」的形象備受粉絲喜愛，這次在新片裡周迅卻跟陳坤反目成仇，不顧昔日情、彼此以洗鍊法術互相教訓，角色之間的愛恨情仇羈絆深遠，為電影的驚人視效之外再增添話題。

陳坤表示：「我們合作了10次，從年輕時的相處關係就很好，這次片中的角色雖然與過去相當不同，但我們默契依舊！」周迅也回應：「這次跟陳坤對戲，文戲武戲全都對上，感受很新鮮，特別喜歡這次在《侍神令》擦出的火花！」

《侍神令》 由電影圈資深舵手名導陳國富監製、李蔚然執導，藉著陳坤飾演的半人半妖混血的主角晴明，結合遊戲裡的妖怪世界與的東方奇幻的元素，建立了人與妖各自的世界，豐富呈現多元的陰陽師宇宙。劇組特別打造出28個外貌各具特色的妖怪角色，涵蓋超過2300顆細緻的特效鏡頭，讓觀眾飽覽陰陽寮的魔幻美景，彷彿置身其中一起戰鬥。

值得注意的是，《侍神令》與其他描述「陰陽師」世界觀的作品不同，本片改編自現象級網路遊戲《陰陽師》， 透過主角晴明自身半人半妖混血兩邊不討好的困境，讓觀眾跟隨著他的腳步，在人妖兩界的歷險，體會人是血肉、妖也是兄弟的信任挑戰，以及他身為侍神與主人周迅之間的深遠情感羈絆，令人動容，勢必帶給觀眾耳目一新的觀影體驗。

電影劇情描述穿行於人妖兩界的陰陽師晴明（陳坤 飾），因與一眾妖怪締結契約，釀成大禍，深陷危機。而與此同時，妖皇勢力正捲土重來，一場惡戰一觸即發。在風雲突變、局勢動蕩的危急時刻，晴明恍然發現，自己人妖混血的身份，竟是這一切災禍的關鍵。

(中時 )