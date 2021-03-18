民進黨立委王定宇疑同居發言人顏若芳風波引起網友瘋狂討論，他今上周玉蔻廣播節目再度澄清，強調自己不是同居，就是租一個床位偶爾去休息，但他同時也自爆，自己在成大念書曾跟一位同校學妹同住一個屋簷下，現在是台中女立委。無辜遭影射的立委何欣純承認確有此事，但對王定宇所言感到震驚，並回嗆「到最後你說了100個謊，還是沒有辦法圓那個謊」。對此，沈富雄坦言，顏若芳不像何欣純那樣痛罵王定宇，代表她一定心裡有鬼。

民進黨立委王定宇(左)、民進黨發言人 顏若芳(右)。(圖/合成圖，王定宇、顏若芳臉書)

沈富雄18日上政論節目「平論無雙」，討論「王定宇消費顏若芳、何欣純事件」，沈富雄認為，王定宇敢這麼囂張扯別人，就是因為他感覺事件已經進入尾聲了，信心回來了，他曉得自己已經沒事了，話就會說了。何欣純今天會氣急敗壞出來駁斥王定宇，不是為了要洗白自己，她本來就是白的，而是因為何欣純一個還沒嫁人的女孩子，被王定宇這樣的已婚中年男子這樣講，不管她有沒有被染汙，她總是要以女性立場講話，且也是要捍衛自己的名譽，所以她非講不可。

沈富雄坦言，從這次王定宇處理顏若芳及何欣純的手段來看，可以看出當緋聞發生時，當事人的反應來判斷真假，因為反應完全不同。今年何欣純就是沒事被人潑髒水，所以音量大、反應快，講的很徹底，反觀顏若芳跟王定宇若真的清清白白，那顏若芳第一時間反應表現絕對跟何欣純一樣，不需要長官指示，自己就跳出來澄清，為什麼顏若芳不出來澄清？就是心中有鬼，這個鬼再怎麼藏，大家都知道有鬼。

對於王定宇扯謊扯到她身上，何欣純今天(18日)證實，但強調是4人合租3房2廳，痛批王定宇，「到最後你說了100個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情」。應該要對國人、選民以及身邊的人講清楚的事情，為何又會扯到她身上？

(中時新聞網)