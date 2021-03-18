新北市領先各縣市推動學校數位點名，18日舉行新北校園通APP「上課yo！學生安全即時通」啟用儀式。（王揚傑攝）

新北市領先各縣市推動學校數位點名，18日舉行新北校園通APP「上課yo！學生安全即時通」啟用儀式。（王揚傑攝）

新北市領先各縣市推動學校數位點名，18日舉行新北校園通APP「上課yo！學生安全即時通」啟用儀式。（王揚傑攝）

學校課堂上的點名及學生請假也數位化！新北市長侯友宜今（18）日到永和區頂溪國小啟用「上課yo!」新北校園通APP。市長在線上體驗請假、數位點名、推播聯繫家長、即時管理校務等功能後，讚嘆該系統「讓家長、老師都輕鬆」，真正落實校園行政減量，大幅提升行政效能。教育局表示，「上課yo!」預計民國110學年度全市國中小全面實施，落實智慧校園目標。

這次「新北校園通APP」更新，再添學生請假線上化、課堂點名數位化、學生安全即時通、缺勤管理自動化4項功能。家長可運用APP幫學生請假，經老師APP審核通過，回傳家長，全程e化，省時又方便。結合全市班班皆有配置平板及無線AP，老師可在平板點名，缺席名單會透過APP推播給行政單位，取代紙本簽到作法。

在校務及局端作業上，學務處收到缺席通知，立刻透過APP推播「學生未到校」訊息到家長手機，達到同步電話聯繫家長，在最短時間確認學生安全。教育局也能即時掌握彙整全市學校缺勤報表，依照各分區、假別及學校顯示，取代各校每日公務填報作法。

侯友宜表示，新北市是第一個推動學校數位點名的城市，家長、教師與行政人員運用新北校園通APP，可迅速幫學生請假、聯繫家長，讓課堂上的點名數位化，第一時間掌握學生動向及安全，不僅提升親師間即時聯繫，減少紙本傳遞時間，也可讓教育局即時掌握各校相關數據，適時協助提供校務運用。

今天到校參與「上課yo!─請假點名」短劇、試用APP的家長蘇筱喻說，運用手機APP幫學童請假，對家長來說「真是一大福音」，老師審核通過後會直接推播通知家長，方便、快速、省時，又讓家長安心。

該校陳勇男老師受訪表示，APP中新增的請假、點名等功能，使學生出勤直接紀錄在系統平台上，免除紙本登記，行政組長也可即時聯繫家長，了解學生缺席原因，大大提升導師、行政組長處理班務的效能。

教育局長張明文說，一進到校園通APP，馬上就能掌握全市學生出缺席情形，也可全盤了解各校、各行政區的請假人數與假別，讓校務管理更方便有效率；甚至掌握每天有多少學生發燒、居家隔離、居家檢疫，有助於新冠肺炎後疫情時代的防範作業。

教育局指出，新北校園通APP於去年底完成更新，提供親師生多達19項功能服務，諸如學生請假、成績查詢、午餐管理等事項一點即通。今年2月繼續推出學雜費繳費功能，現在再增加「上課yo!─請假點名」功能，希望為學校、教師、家長創造更進步的智慧校園，提供孩子更安全便利的校園學習環境。

(中時 )