20200731中天新聞 名車違停突開車門 女騎士倒地「捲公車前輪」亡

去年7月北市發生一起死亡車禍，王姓女子開著賓士轎車路邊違停，且開車門時未注意後方車輛，導致23歲吳姓女機車騎士撞上車門，倒地後慘遭公車輾斃。檢方偵訊時，王女哭窮稱公司破產沒錢賠，法院審理時，才與家屬達成分期賠償和解，北院依過失致死罪，判王女10月，緩刑3年，可上訴。

2020年7月31日下午2時，53歲的王女將賓士車違停在台北市復興北路旁，未留意後方有無來車就開車門，恰巧騎機車經過該處的吳女閃避不及，撞上車門，人車倒地，並被後方公車輾過，吳女當場卡在輪下，警消搶救後送醫不治。警方對王女和公車司機秋男酒測，2人均無喝酒，警訊後依涉嫌過失致死罪將2人送辦。

檢方調查時，開公司的王女一開始辯稱是女騎士自摔，她才開門查看，直到檢察官拿出監視器畫面，她才承認，卻說公司破產沒錢賠償。檢方依車禍鑑定報告，認定王女須負肇事責任，依法起訴，秋男則獲不起訴處分。

台北地院審理認為，王女無預警秒開車門，導致女騎士被撞倒遭輾，是造成吳女意外身亡的主因，但考量她在審理中認罪，且也與被害家屬達成分期賠償和解，依過失致死罪判刑10月，緩刑3年，可上訴。

(中時新聞網)