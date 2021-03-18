來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，祭出叫「鮭魚」者全桌免費行銷活動，引爆「鮭魚」風潮，桃園區戶政事務所今上午又出現男子改名，在原來名字後面加上「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」，承辦人員好奇詢問，男大生裝扮的男子笑言橋本環奈是他心目中的女神，改名過過乾癮。

日本迴轉壽司品牌「壽司郎」推出「免費吃鮭魚」活動後，引發「鮭魚改名潮」，桃園市首日共有14位市民改名跟鮭魚有關，都是25歲以下年輕人，包含2名女性，因正好姓「王」，改成「王牌鮭魚丼飯」，最小的才20歲改叫「鮭魚蘇寶」，另外還有「進擊的鮭魚」、「愛吃大鮭魚」、「鮭魚主席」、「花花公子帥鮭魚啊這個名字帥嗎」，字最多的則是17字，保留本名後面加上「和把餔去找摸摸卡買宇智波鮭魚」。

活動只到今天為止，桃園市今僅3人將名字改成鮭魚相關，包括桃園「想跟橋本環奈吃鮭魚爹斯」、以及楊梅和八德的「鮭魚吃到飽」，連同昨天的14人，2天下來桃園共有17位市民改名，但至今還未有人將名字改回來。

(中時 )