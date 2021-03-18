桃園市新屋區新屋高中校舍老舊、空間侷促，市府籌資打造新教學大樓與操場，提升就學品質。（黃婉婷攝）

桃園市新屋區新屋高中創校5年來，師生人數屢創新高，無奈校舍空間擁擠，須與國中部共用空間，學子常「逐教室而居」，大大影響就學品質，市府3年前編列6億多經費，興建綜合教學大樓、多功能運動場館及操場，今正式啟用，不僅增加學生教學空間，也能開放給民眾進館運動，造福鄰里。

配合市府「一區一公立高中」政策，新屋國中自2017年改制為新屋高中，目前設有國中部30個班、高中部21個班。校長陳大魁坦言，高中成立初期校舍未全數完工，工程環境對學習不太友善，既有空間也難以容納日益增長的學生數。

為讓更多學子享有優質教學品質，市府斥資6億600萬元，將舊體育館拆除，興建綜合教學大樓、多功能運動場館及操場，其中教學大樓為地下1層、地上5層的建物，今年1月已啟用作為高中部教室；多功能運動場館則為地下1層、地上3層的建物，包括1樓的游泳池、SPA池、三溫暖、烤箱及蒸氣室等，2樓則為體適能健身館，3樓則闢建籃球場、羽球場等運動場。

桃園市長鄭文燦指出，運動場館除提供新屋高中體育教學外，其中游泳池更是新屋唯一，未來將提供鄰近學校進行游泳教學，共有7條25公尺泳道、4條15公尺泳道，設計完備，在非教學時段，也會開放給地方鄉親使用，成為專屬地方的運動休閒中心。

此外，市府今年已核定1355萬經費，擴大新屋高中校地，有望興建自然科學實驗室、宿舍等場地，並且挹注155萬元，改善校內無障礙空間、電力系統及冷氣與電源設備，強化新屋高中內部設施，讓教學環境更加友善。

(中時 )