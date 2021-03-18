陸軍馬防部表示，南竿守備大隊乙輛CM21人員運輸甲車，於今（18）日上午前往甲車駕駛複訓期間，行經南竿鄉中央大道與勝天路口時，因不明原因擦撞邊坡，致車身輕損，駕駛及車內人員送醫檢查均無礙。

馬防部指出，救濟車輛抵達現場，為吊掛作業順遂，故將甲車仰躺路面，以利作業，惟第一時間未向外界完整說明，造成誤解，本部將再精進。

馬防部強調，單位依規定在車輛機動前，已完成作業人員勤前教育及車輛檢查；有關事故原因，刻由司令部專案小組釐清中，本部後續將持恆落實各項安全作為，確維行動安全。

(中時 )