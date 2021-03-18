2020年疫情衝擊觀光旅遊，每年有110萬旅客造訪的林百貨，去年受疫情影響，40萬國外觀光客進不來，開業以來業績首度衰退，面對嚴峻考驗，林百貨也積極增加自營品項，近期還將開發「林好」系列台南特色伴手禮，搶先以新面貌問世的林珈琲更重現1930年代復古咖啡館，供應昔日相親必吃洋風和食料理咖哩蛋包，引領大家品味摩登復古的味道！

林百貨董事長陳慧姝表示，日據時期，林百貨5樓吸引政商名流來此聚餐，更是熱門相親場所，當時流傳「在林百貨相親沒有失敗過」，當時1份壽司價格2角、1份西餐5角，在同時展現浪漫與經濟實力的氛圍下相親，促成不少對以結婚為前提交往的佳偶。

陳慧姝歡迎各界旅客前來林百貨感受復古摩登的林咖啡。（曹婷婷攝）

「懷舊咖哩蛋包飯」。（曹婷婷攝）

當年，林珈琲供應洋風和食料理就是咖哩蛋包飯，因此，重新開幕的咖啡館不僅裝飾及餐盤都追求復古，同時也重現這道經典菜單，飯則選用加了番茄醬的台南式紅飯。此外，也延續必點人氣椪餅冰淇淋、振發茶行烏龍磅蛋糕、林時光鳳梨派，另也新增許多兒時記憶台式點心，好比在地伏苓糕、芋粿等、馬卡龍等。

(中時 )