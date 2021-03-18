為提升消防車輛保養品質、降低每年委外的高額經費，桃園市消防局斥資9015萬元，於中壢區華勛分隊旁基地興建「車輛保養場暨第2搜救救助分隊」，大樓外型設計融合周邊士校大埤特色，工程於昨日正式動土，預計明年3月正式完工。

消防車輛種類多元，如水庫車、水箱車、雲梯車及化學車，雖然他們功能不同，但相同點都是造價不菲、維修困難，但桃園僅有中路消防分隊設有臨時保養場，難以應對全市233輛救災車、127輛救護車的維修業務，時常需委外辦理維修，每年預算高達2000多萬，如今總算催生全市首座車輛保養廠。

新建車輛保養場為2層樓綠建築，總樓地板面積約702坪，工程外型以特種搜救服裝色彩為主，再結合建築物前方的士校大池特色，設計具水流感的金屬隔柵作為建築外觀，現代性十足，除車輛養護業務、器材教育訓練能在此處辦理外，第2搜救救助分隊也將進駐，提升地區消防能量。

車輛保養場除採購硬體設備、提供維修服務外，消防局災害搶救科股長陳宏銓表示，未來也將推動消防同仁考照計畫，讓打火英雄化身修車黑手，考取丙級汽車修護證照，目前先培育8名弟兄，預估今年能全數通過，將來各分隊也會加入此行列，至少1分隊1人，相信能有效降低車輛維修率。

桃園市長鄭文燦指出，過去市府添購各式消防車輛，至今超過100輛，這些高性能消防車、雲梯車卻苦無在地維修場，待車輛保養場建設完畢，不僅委外維修預算將大幅降低，消防同仁也能有優質廳舍能辦理業務，一舉多得。

(中時 )