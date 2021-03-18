寵物溝通師職人劇《都嘛是你的毛》由蔡凡熙、魏蔓、辛樂兒主演，日前首播創下點閱佳績，戲中風田養的寵物貓多日沒胃口，帶給獸醫魏蔓檢查，卻查不出病因，透過動物溝通師蔡凡熙釐清，才知新主人風田太窮，買的便宜飼料讓寵物貓吃不慣而不吃。貓奴風田說：「雖然牠很傲嬌，但我願意為牠犧牲我的生活品質。」

戲中飾演窮困的大學生風田，為試出寵物貓喜愛的飼料口味，日以繼夜的打三份工賺飼料錢，還可憐地三餐只吃罐頭，買各式各樣品牌飼料，仍無法討牠歡心，後來透過蔡凡熙，才知寵物貓是個任性的小公主，被前主人慣養只吃高級貨，風田對寵物貓的百般疼愛甚至受苦，遭蔡凡熙虧：「一個字形容，就是M(指被虐傾向)！名符其實的貓奴」讓風田哭笑不得。

風田養的寵物貓多日沒胃口，帶給獸醫魏蔓檢查。（七十六号原子提供）

蔡凡熙飾演動物溝通師陸鈞翔。（七十六号原子提供）

風田首次與貓咪一同演戲，開心表示：「我從小就夢想跟寵物一起生活，曾養過狗狗，當我回到家時牠會出來熱情地迎接衝向我，讓我感覺很幸福。」戲裡為養寵物瘋狂打工，他私下也願意為家人、朋友花時間犧牲。戲裡飾演風田的寵物貓相當乖巧聰明，劇組讚譽有加，連魏蔓也被牠融化表示：「和小仙女（寵物貓）對四五次戲，牠走位都記得，還會乖乖的投入我懷抱，非常稱職的好演員。」

談起養寵物的動機，蔡凡熙認為：「養寵物自己一定要開心，能一起陪伴生活才是最實在的，若為了他們犧牲自己，反而會變成一種負擔，會先視自己經濟狀況再決定是否領養。」《都嘛是你的毛》迷你劇每週五晚上八點，Hami Video及MOD首播。

(中時 )