去年一名男子在美國康乃狄克州的舊貨市場以35美元買下的青花瓷碗，經專家鑑定是明朝瓷器，價值可能高達30萬至50萬美元之間。蘇富比安排在今年3月17日進行公開拍賣前，外傳如果中國買家出手，這項拍賣可能會創下令人意外的高價。現在拍賣完成，答案也揭曉，這個名為「明永樂青花花卉紋蓮子盌」在17日紐約拍賣會上以72.18萬美元（合台幣2063萬）成交，此一價格是當初在舊貨攤上購入價格的2萬622.8倍。

《福斯新聞》報導，這個製作於明朝永樂年間的瓷碗，其花紋以蓮花、牡丹、菊花和石榴花為主題，是皇宮委託景德鎮製作的青花瓷，其製作技術精美，數百年後仍令人讚嘆不已。

「明永樂青花花卉紋蓮子盌」在17日紐約拍賣會上以72.18萬美元（合台幣2063萬）成交，比原先預估的成交價格高出50%以上。（圖／蘇富比）

蘇富比中國藝術部門負責人安吉拉．麥卡特爾（Angela McAteer）說：「碗的瓷器表面非常光滑，令人難以置信」，有絲綢般柔滑細緻的釉面，此一工藝在後來的青花瓷作品中幾乎未再出現。她說，除了活潑的鈷藍色外，這瓷碗也包含了明永樂時代精緻工藝的大量特徵。

據蘇富比提供的資料指出，與此「花卉紋蓮子盌」在全球各地有記錄的僅存7只，除了這次拍賣標的之外，其他的同類瓷碗分別收藏於台北國立故宮博物院、倫敦大英博物館及維多利亞和阿爾伯特博物館等地方。

麥卡特爾在拍賣結束後發布的新聞稿中指出：「這個歷史15世紀的罕見的青花瓷碗被發現，如同許多夢寐以求、千載難逢的故事一般，提醒我們仍有許多珍貴藝術品還在世界的各個角落等待我們去發現。」

提供青花瓷碗的賣家是在美國康乃狄克州紐黑文（New Haven ）市一處舊貨市場上以35美元買下。經過專家鑑定後發現是珍稀古物，才透過蘇富比進行拍賣。由於近年來中國古董在全球拍賣公司頻頻拍出高價，源於大量的中國買家加入競拍，推高了拍賣價格。這些帶著民族主義衝動的中國人揣著大把鈔票要將國寶帶回中國，成為國際拍賣市場令人側目的一群，也因此拍賣行對此次的拍賣極為看好，最終也拍出了較預定價格更高出50%以上的價格。

(中時新聞網)