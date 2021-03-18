陳逸樺美術天份出眾，。（黃婉婷攝）

珍愛藻礁公投催出70萬連署書，本周18日正式送中選會，幕後功臣之一的桃園公投總部專案負責人陳逸樺，從全職媽媽變身護藻礁先鋒，倡議、連署、造冊、志工調度及總部庶務全由她一手包辦，每日工時超過12小時，志工也封她為「藻礁女神」，肯定她為藻礁保育的無私付出。

為讓孩子體驗自然活動，陳逸樺4年前加入荒野保護協會親子團，陪2寶上山下海聊生態，更從志工一路攻到推廣講師，至今已參與過數百場演講，題材遍及藻礁、海洋、氣候變遷，她

還為自己取了相當浪漫的生態名「山嵐」，以水氣的多樣態來呈現不同距離觀看的迷離感，充滿詩意。

隨著藻礁公投越來越熱，公投領銜人潘忠政也急尋專案負責人，協助處理總部大小事務，由於負責人為全職工作，人選必須長駐桃園且熟悉藻礁議題，綜合種種條件，身為當地人的陳逸樺成為當時熱門人選，雖然猶豫再三，她仍憑藉愛藻礁之心，於1月初接下燙手山芋，著手處理連署業務。

公投事務繁雜，前期要設計文宣、管理社群及擺攤倡議，後期還須將連署書歸檔、造冊、整理裝箱，庶務更是一籮筐。2個月下來，陳逸樺總是9點準時開門，一路忙到凌晨1點才回家，8歲兒子還笑說「媽媽怎麼消失這麼久？」，在志工眼中，她是為藻礁賣命的神力女超人，在丈夫心中，她是一本生態教科書，親身為孩子上一場大型公民課。

如今藻礁公投順利催到70萬份，此戰打得漂亮，陳逸樺的階段性任務也告一段落。她說，公投是場團體戰，並非一人即能達成，能看見全台夥伴為共同目標努力，堅毅精神令人折服，成為支撐她不斷前進的力量，如今總算見到豐碩成果，可謂不虛此行。

(中時 )