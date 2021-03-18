女星王思佳和從事貿易工作的老公Joe結婚5年， 日前宣布懷孕喜訊，讓一直有計畫生小孩的夫妻倆相當開心，近日他們到台南旅遊，目前懷胎4個月的王思佳，更換上三點式比基尼，大方秀出孕肚依然火辣破表。

王思佳和老公最近到台南玩，去了奇美博物館、十鼓糖廠等當地知名景點，不忘在Instagram曬出一系列出遊認證，而王思佳也在博物館前拍照打卡，只見她戴著白色棒球帽，身穿無袖白色短洋裝，搭配運動鞋，巧妙地藏起孕肚，完全看不出是個孕婦。

王思佳美照看不出是懷孕的人。（圖／翻攝自微博）

王思佳秀出4月孕肚，但手腳依然纖細。（圖／翻攝自IG）

另外，夫妻倆入住的飯店有露天游泳池，兩人也沒錯過享受設施的機會，而王思佳就穿著黑色三點式比基尼，紮起頭髮、戴上愛心造型的墨鏡，擺出專業Pose入鏡，可見她目前4個月的孕肚已相當明顯，但四肢依然十分纖細，火辣程度讓Joe忍不住發文：「Sheesh,Queen moves（噓，女王來了）」，炫妻同時放閃一波。

王思佳結婚後一直就有計畫生小孩，為此吃中藥調身體，還曾透露找過包生子名醫，喝了她史上喝過最苦的藥，雖然之前都沒消息，但她選擇順其自然，如今順利懷孕，受到不少道賀，日前她預告寶寶會跟媽媽一樣獅子座，與爸爸都屬牛，胎兒性別還不知道，而她懷孕後目前只胖4點多公斤，狀態相當好，至於未來剖腹產還是自然產，她笑稱視當時身體狀況還有醫生建議而定，雖然還懷著第一個寶寶，但已稱不排斥第二胎。

(中時新聞網)