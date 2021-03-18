女星蕭淑慎拍攝的微型紀錄片《英雄》18日曝光，她面對鏡頭侃侃而談過去經歷吸毒、入獄、出獄、罹患精神疾病、罹癌各階段，跌落人生低潮時期「英雄」老公梁軒安如何默默陪伴，讓她找到希望。

蕭淑慎說自己剛出獄的時候精神疾病最嚴重，只要一發病，憂鬱症、躁鬱症、強迫症、恐慌症就會齊發，那時候要吃的藥量是一整把，多到需要雙手捧著，且晚上做惡夢就是對著枕邊人梁軒安一頓暴罵，但男方始終不離不棄，宛如她黑暗中的一道光，影片最後她感性結尾說：「他就是我的英雄。」

梁軒安則說：「她的精神疾病不是人格分裂，是遺傳性的疾病，4年前剛認識她的時候很嚴重，但我們都知道藥只是控制，後來讓她戒斷藥物控制，回歸一般人的生活，不要給她太大的壓力，現在就好了。」

《英雄》其實是新銳電音製作人rabbii poop作品，成品取材自十位可能是媽媽或者牧師等無名英雄，英雄前導影片陸續上架，讓社會上各個層次的人都能注意到英雄其實不遙遠，屬於公益型創作。

首波主打找來蕭淑慎跟梁軒安夫妻倆，是因為製作團隊知道私底下的梁軒安，其實是默默付出的男人，而且從不對外說，但外界卻不斷給他壓力、負評，想藉夫妻倆傳達「不要讓環境限制了善良的本性，因為總有人需要你，也愛著你」。《英雄》後續系列將陸續曝光。

(中時 )