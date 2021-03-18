「珍愛藻礁公投」連署回收份數超過70萬份，甚至遠超過連署門檻的2倍以上，但近來相關人士卻受到網軍攻擊，甚至打成中共同路人。關於這一連串的狀況，國民黨文傳會副主委鄭照新17日在節目中批，民進黨應面對問題，而不是扯其他抹黑等方式，如果繼續這樣做，就是「自掘墳墓」。

鄭照新17日在政論節目《正常發揮》中談到，其實民進黨對於藻礁議題的空戰技巧並沒有改變，火力也沒有減弱，但為何空戰上左支右絀，是因為它打的是過去的自己，打的不是國民黨，且背叛過去的自己之後，這次還說要「迎戰」藻礁公投，這也代表著他們認為所有支持藻礁公投的人都是民進黨敵人，光是這一點，就足以讓過去支持民進黨的人心裡很不爽，應該要溝通才對，而非當成敵人迎戰。

鄭照新認為，過去威權時代的國民黨，是擁有最多資源的，為什麼會敗下陣來，然後換民進黨執政？主要就是因為「人心」才是最重要的；他說，民進黨要能夠自圓其說、直接面對問題，而不是扯其他抹黑等問題，「如果繼續這樣做，我覺得你們是自掘墳墓」。

另外，關於藻礁公投的最新進度，潘忠政今(18日)表示，已收到70萬3504份的連署書，並送抵中選會，今天送件後也開啟與政府溝通的大門，希望至少要召開聽證會，至於要由負責海洋保育的海委會、開發的經濟部或是立法院等皆可以，期待政府應提出有誠意的方案，讓環團、民眾滿意後就形同撤案。

(中時新聞網)