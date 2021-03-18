近日一封「違法國安監聽名單」在網路流傳，引發關注，國民黨立委李貴敏今天質詢國安局長陳明通時，因不滿陳明通始終不願正面回應監聽名單真假問題，雙方爆發口角，李貴敏也批評，官員刻意迴避國會質詢「可恥」。

立法院外交及國防委员会今天邀請國安局進行業務報告並備質詢。李貴敏質詢時詢問陳明通是否熟悉憲法，瞭解官員答詢義務？陳明通則說，他在學校教過憲法。宣誓就職時也提到如違反誓言，願接受最嚴厲處罰。

但針對監聽名單真假問題，李貴敏不斷追問，是否名單上所有的人都没有被監聽？陳明通連番以全案是境外勢力的認知作戰回應，引發李貴敏不滿，斥責陳明通不回應質詢，還「回答得這麼皮」。

面對李貴敏的抨擊，陳明通則反覆地說，謝謝委員指教，並稱全案既然已進入司法程序，調查不公開，他就不再作任何評論。結果雙方不歡而散。

日前甫轉任國防部長的前國安局長邱國正曾在總質詢時表示，這份名單「真真假假」，但他沒有監控在野黨主席，也沒有監聽立法委員。

(中時 )