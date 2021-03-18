109學年度UVL大專排球聯賽公開女一級複賽，今天重演上屆季軍戰戲碼，由台北商大面對成功大學，兩隊拚出5局大戰，北商從被聽牌的劣勢中連趕3局，最終以19比25、21比25、25比19、25比17、15比10逆轉勝。

北商在上學年度季軍戰對上成大以3比1贏球，雙方今天在複賽再度碰頭，這回卻先被成大連拿2局，北商教練鄭世賢指出：「接發球出狀況，大家都在互讓，接球不夠果斷、專注度也不夠，加上選手在場內都沒聲音，失誤一定偏多。」

而第2局結束後，鄭世賢針對選手發球策略作出指示，破壞對方的攻擊，扭轉局勢；第3局起北商找回節奏，透過在場上多出聲溝通、增加互動，球隊氣氛愈打愈high，加上大一菜鳥張瑋倢在關鍵時刻的發揮，北商連追3局搶下比賽勝利。

張瑋倢直言，團隊前兩局因和舉球員之間沒溝通好，打不太到球，也放了不少球，而自己一開始的表現也不理想，之後學姐們給她信心，自己才敢主動要球。

北商在預賽拿下的3勝都是3比0贏球，但到了複賽，面對台灣體大、高雄科大都在取得2比0的聽牌優勢後被追回1局，以3比1局數勝出，今天則是在5局激戰中逆轉勝，鄭世賢表示：「球隊今年的穩定度不如去年，雖然贏球，但有時候可以3比0贏球的比賽，都會莫名奇妙輸1局。」

北商目前戰績6勝4敗，有望與5勝5敗的成大攜手再闖決賽，選手則把目標再放眼前4，張瑋倢說：「目標還是拚第3。」

(中時 )