有不少女明星、網美都登上過網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，像是豆花妹、雞排妹、陳匡怡或林明禎都曾獲得超高討論。昨（17）日有一對日本美女雙胞胎鈴木美娜（Mina Suzuki）和瑪麗亞（Maria Suzuki）在表特板引起討論，兩人氣質外貌更讓網友直喊戀愛了；而一票台灣網友變粉絲也讓姊妹花注意到，今（18）日更發文感謝，還請大家繼續支持且期待她們的更多美照。

17日有網友在表特板發文，分享一對日本正妹雙胞胎的照片，姊妹的臉蛋看起來一樣又帶點不同，兩人笑起來都露出潔白牙齒，看起來爽朗又健康，一舉一動也都相當有氣質；不少人看了都大讚，還有人忍不住表示，「真表特回來了」。

鈴木姊妹花發現一夜之間人氣迅速成長，多虧台灣網友的愛戴，還特地發文感謝大家。(圖/ 摘自鈴木みな・まりあIG)

美娜和瑪麗亞這對正妹雙胞胎立刻讓網友暴動，紛紛留言「太可愛我戀愛了」、「都很美100分」、「超級無敵可以」、「兩倍的快樂」、「難得牙齒很漂亮的」、「氣質真的整不出來」、「這兩個真的是極品」、「媽媽一定也很漂亮」、「一個氣質，一個可愛，超正」。

沒想到一夜之間，鈴木姊妹IG追蹤人數快速增加，其中一半粉絲疑似都是台灣人，她們兩個感到超驚喜，今日稍早特地發布限時動態感謝台灣粉絲，高興地表示，「感謝您們關注我們，我們是雙胞胎，請期待我們兩個的照片」；還貼出她們各自收到一束花，像是在慶祝粉絲數破萬的小小成就。

另外有網友更指出，鈴木姊妹還是混血兒，爸爸是伊朗人，雖然兩人看起來很像純日本人，但詳細端看五官，還是能發現她們的鼻子特別挺。

(中時新聞網)