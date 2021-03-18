被譽為4大音樂劇之一的《貓》暌違3年將6度訪台，6月16日將於台北首演，並巡演台中、高雄等共計13場演出。音樂劇《貓》擁有華麗的舞台布景、結合多元舞蹈風格以及琅琅上口的經典歌曲，巡演超過40年，受到全球劇迷的喜愛。因國外疫情尚未趨緩，不少國家依舊為停演狀態，本次來台巡演備受全球矚目。

尚未觀賞過音樂劇《貓》的觀眾朋友，對於經典曲目〈Memory〉的旋律絕對不陌生，甚至能哼上幾句；也因為《貓》是由堪稱音樂劇天王的安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作，以巨大的場景、豐富的編舞及獨特的戲服聞名，更擁有動聽悅耳的音樂與活潑華麗的舞蹈，是絕不可錯過的經典音樂劇代表。

《貓》與其他的音樂劇最大的不同處，在於它雖沒有完整劇情，也幾乎沒有台詞，但各自獨立的片段和主角鮮明的個性卻深深吸引人；每個演員的貓妝都栩栩如生，宛如真的化身為貓咪，也令人驚嘆百老匯的劇場魔術。音樂劇門票將於3月22日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )