陸元琪、朱海君近日錄年代《聽媽媽的話》，暢談閨蜜心事，陸元琪曝兩人相識時，她正好在辦離婚手續，朱海君雖常陪伴給予正能量，卻很像在傳教，搞得她只想放空。陸元琪還自曝恢復單身後曾錯愛渣男，對方主動獻殷勤，沒想到早已有女友，還遭對方女友控訴搶男友，「因為一開始離婚會比較空虛，就這樣錯愛半年」。

陸元琪搞笑喊話日後挑男伴會實際一點，直接看「那話兒」就好，小禎詢問：「難道剛認識就要驗明正身？」陸元琪解釋：「就依照民間各種傳說，從眼睛、鼻子去研究他那地方行不行。」大膽言論笑翻大家。雖與袁惟仁關係已「殺青」，她表示還是會和孩子笑談他的好，一次孩子們買聲控揚聲機，對著機器喊：「請播放袁惟仁的歌。」母子三人就坐在沙發安靜聆聽，「他的歌聲這麼多年來，第一次出現在我們家，覺得很快樂」，也是過來人的小禎，感動不已，直說陸元琪給孩子做了最好的示範。

陸元琪自曝離婚後曾錯愛渣男半年。（年代提供）

恢復單身後，陸元琪身邊不乏追求者，但因為剛離婚心靈空虛而錯愛渣男，起初對方不斷獻殷勤，只要她不經意提到孩子需要什麼，對方就會馬上幫忙處理。原以為是暖男，沒想對方早已有女友，且是為了商業利益而接近她，陸元琪還遭對方女友控訴搶男友，只好切斷關係：「這種人就是踢掉啊，現在一個人很自在。」

而在節目相識的陸元琪與朱海君，真正熟識竟是因為朱海君是3C白癡，為了捧場陸元琪團購事業，頻頻喊單卻不知道如何在網路結帳，導致兩人常約見面「還債」，感情因而加深。陸元琪爆料剛認識朱海君時，很多人都語重心長地要她小心這個人，朱海君聽了一臉錯愕反問：「那真的是我嗎？我是不是來錯節目了。」但深交後，她發現朱海君只是傻大姊「沒神經」而已。

(中時 )