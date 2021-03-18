邱澤與許瑋甯主演的台片《當男人戀愛時》，18日曝光曾在多部國片中飾演主角父親、被稱為「國民阿爸」的三金影帝蔡振南，這次在片中飾演討債流氓邱澤的父親，為小鎮上的公車司機，兩人之間對戲充滿一來一往的相互鬥嘴對話，經典詮釋出台灣傳統的父子相處模式。

第一次和蔡振南合作就默契十足的邱澤，也忍不住讚嘆道：「南哥跟我之間相處很親切、完全沒有距離，就像和真的爸爸相處般！」蔡振南回憶和邱澤拍攝的第一場對戲就是在公車上，導演殷振豪並沒有給那場戲太多指令，全讓2人現場即興演出，一整段台語台詞對話也是隨機發揮，結果台語功力超強的2人竟一搭一唱展現好默契，最後呈現出超乎導演殷振豪期待的自然效果，蔡振南也開心表示：「邱澤完全可以接到我的球！」

此外，在《當男人戀愛時》飾演「阿成」邱澤一家人的成員，除了有三金影帝蔡振南加持外，另有金鐘視帝藍葦華、金鐘視后入圍的陽靚，以及金鐘最具潛力新人白小櫻，可說是含金量爆表的一家人。藍葦華感性表示，第一次和邱澤合作，兩人對戲雖才短短五天，但在導演殷振豪和劇組的氛圍營造下，他和邱澤也自然而然培養出真實的兄弟情誼。

已多次和導演殷振豪合作的陽靚，甩開茄子蛋〈浪流連〉MV中的妖嬌扮相，在《當男人戀愛時》中素顏扮土演出邱澤的大嫂，有幾場操著流利台語罵人的潑辣演出，全是她在片場和藍葦華一句句討教台詞的完美成果。去年甫獲金鐘獎最具潛力新人獎的白小櫻，則在片中和飾演叔叔的邱澤有許多「笑」果連連的互動。

該片從本週起開始舉辦多場學生特映會，在戲院前湧出大批排隊人潮，片中邱澤與許瑋甯的感情對手戲逼哭上千名少女外，還有許多學生受邱澤與蔡振南的親情互動戲感動落淚，哭完一整包面紙都不夠用，有女學生哭到拿出冰袋冰敷雙眼、另有名女學生哭到缺氧，讓受到熱烈歡迎的導演殷振豪心疼不已。《當男人戀愛時》於3月26至28日推出限量口碑場，4月1日全台上映

(中時 )